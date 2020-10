Päivän lehti 28.10.2020

Fifan johtajalla Gianni Infantinolla koronavirustartunta

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino on saanut koronavirustartunnan. Fifa tiedotti asiasta tiistaina. 50-vuotiaalla Infantinolla on lieviä oireita, ja hän on jäänyt karanteeniin vähintään kymmeneksi päiväksi.