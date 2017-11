Päivän lehti 28.11.2017

huoltajuuden peri­aatteita luodessaan on lainlaatija kyllä viisaasti oivaltanut, että vanhempien epäsopu johtaa lasten turvattomuuteen ja häiriköintiin. Niinpä onkin laadittu vanhemmille lain muotoinen velvoite yhteisymmärryksessä, lapsen etua ajatellen, sopia lapsista koskevat asiat.Erossa syntyvä yksinhuoltajaperhe tai myöhemmin perustettava uudisperhe ei ole autonominen, vaan perheen päätäntävaltaa on jaettu ulkopuolelle jäävälle vanhemmalle.Lapsesta tulee päätännän ja sitä kautta mahdollisen riidan kohde.Entä jos joudutaan sovittamattomaan tilanteeseen, jossa lapsen etua ei voi irrottaa uuden perheen edusta: työtä saisi toi­selta puolen Suomea, ulkopuolinen vanhempi haluaisi säilyttää kiinteän suhteensa lapseen.Lopullinen perheen lainsuojattomuus paljastuu, kun lastensuojelu virallisesti mitätöi vanhempien tekemän sopimuksen lapsen asuinpaikasta, kysymällä: ”Mikä on lapsen etu? Missä hä­nen on nyt parempi asua?” Lap­sen etu muuttuu pyhäksi myytiksi, jolla perheen voi hajottaa.Ulkopuolelle jääneellä vanhemmalla ei enää ole perhettä, jonka päätäntävaltaa hän voisi käyttää. Molempien vanhempien täytyy silloin kasvaa autonomisiksi, löytää uusi sisältö vanhemmuudelleen ja luoda lapseensa itsenäinen suhde.Yhteisen huoltajuuden malli tuntuu perustuvan tuhoisana idealismiin. Jos vanhemmat sen käytännössä huomaavat, ei heillä viranomaisen mukaan ole valtaa päättää terveemmästä ratkaisusta.huoltajuus ei voi olla lisäämättä lapsen turvallisuutta ja kokemusta siitä, että hänestä pidetään huolta vanhempien erosta huolimatta.Anu Suomela on kirjoituksessaan (HS 24.8.) toista mieltä.Avioero on yleinen ja pysyvä ilmiö. Mielestäni on hyväksyttävä se, että avioerolasten asema on lähes yhtä normaali kuin ydinperheessä elävien. Ei avioerolapsia tarvitse sääliä: he sel­viävät hyvin, kunhan vanhemmat huolehtivat heistä hyvin.Perustuuko uusi järjestelmä sitten ”tuhoisaan idealismiin”, kuten Anu Suomela väittää? Ei varmaankaan, mutta se edel­lyttää kyllä tiettyä kypsyyttä ja epäitsekkyyttä, johon kaikki eivät pysty.