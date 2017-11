Amerikkalaiset koripallovalmentajat tapaavat toisiaan Märskyn salissa – mutta löytyykö sieltä myös seuraava Markkanen?

Päivän lehti 28.11.2017

Amerikkalaiset koripallovalmentajat tapaavat toisiaan Märskyn salissa – mutta löytyykö sieltä myös seuraava Ma

Helsingin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

”Niinkin on käynyt, että kaksi Oregonin osavaltiosta tulevaa valmentajaa tapaavat meidän salissa.”

HBA

Märskyn

”Kokonaispaketti ratkaisi, Arizona State voisi olla minua parhaiten kehittävä yliopisto. Päävalmentaja vaikutti hyvältä ja reilulta, ja hän haluaa auttaa minua kehittymään takamiehenä”, sanoo HBA Märskyssä laitahyökkääjänä pelannut Valtonen.

Valtonen

HBA

”Huonoon yliopistoon en halua lähteä”, hän sanoo.

Minkälaisia

”Möttölästä on iso apu rekrytoinnissa”

Oklahoman

”Kysyin Hannolta, että olisiko heillä pelaajaa, joka sopisi meille”, Hartman muistelee.