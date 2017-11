Päivän lehti 28.11.2017

Sote-uudistus viedään maaliin vaikka väkisin

Keskisuomalainen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ilta-Sanomat

Savon Sanomat

kirjoittaa, että sote-uudistuksessa nähdään valmistelun edetessä yhä enemmän riskejä.”Osa uhkakuvista lienee todellisia, osa varmasti liioiteltuja ja tarkoitushakuisia. Mitä pidemmällä ollaan, sitä enemmän ylevien periaatteiden rinnalle nousee huolta myös siitä, tuoko uudistus omalle työpaikalle, kunnalle tai seutukunnalle pelkästään heikennyksiä.””Hyvänä päämääränä on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Näiden tavoitteiden tärkeydestä harva on eri mieltä, mutta niiden toteutumista sote-uudistuksella moni epäilee.””Sote-uudistusta on Suomessa valmisteltu vuosikaudet, ja sen tarpeellisuudesta on käyty keskustelua liki neljännesvuosisata. Valmisteluun on käytetty varovaisestikin arvioiden satojatuhansia tunteja. Tämä työ ei saa valua hukkaan. Hallituksen on vietävä sote-uudistus toteutukseen kritiikeistä huolimatta mutta niitä kuunnellen ja huomioiden.”toteaa, että tavallinen veronmaksaja ei ole pitkään aikaan ymmärtänyt sote-uudistuksen kiemuroita.”Erityisesti keskustan vankoilla maaseudun kannatusalueilla koko malli valinnanvapauksineen näyttäytyy sekavana eikä lopputuloksesta ei ole varmuutta.””Joensuussa viikonvaihteessa keskustan puoluevaltuustossa esiintynyt Juha Sipilä korosti, että sote-uudistus tehdään, muuta vaihtoehtoa ei ole.””Maakuntamallin ja sote-uudistuksen onnistuminen on myös keskustan tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa. Sen epä­onnistuminen voi leimata puolueen ­lopullisesti auringonlaskun puolueeksi.”ottaisi oppia Ruotsista.”Ruotsissa uudistus johti potilaiden valinnanvaran lisääntymiseen ja nopeampaan hoitoon pääsyyn tiheästi asutuilla alueilla. Sen sijaan paljon hoitoa tarvitsevien ja yleisesti huono-osaisten aseman arvioidaan lievästi heikentyneen.””Kokonaisuudessaan valinnanvapaus on parantanut hoidon laatua Ruotsissa, mikä puhuu sen puolesta, että ongelmista huolimatta sote-uudistus on oikealla asialla. Samalla on huomattava, että terveydenhuollon olosuhteet ovat naapurimaissa monella tapaa erilaiset.””Suomessa sote-uudistuksella haetaan merkittäviä säästöjä, kun taas Ruotsissa on tähdätty ensisijaisesti parempiin palveluihin. Ruotsin malli voi meillä toteutua ei-toivotulla tavalla kustannusten nousuna, jos valinnanvapaus johtaa hoito­kynnyksen yleiseen alentumiseen ja esimerkiksi tarpeettomiin lääkärikäynteihin harmittomissa kuumetapauksissa.””Sote-uudistusta tarvitaan, mutta Suomenkaan terveydenhuollossa ei ole akuuttia kriisiä, joka pakottaisi kiirehtimään laadun ja tehokkuuden kustannuksella.”