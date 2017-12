Päivän lehti 28.12.2017

Torstain tv-elokuvia

Toy Story – leluelämää ★★★★ (USA 1995) Pojan (äänenä John Morris) cowboynukke Woody (äänenä Tom Hanks) pelkää menettävänsä suosikin asemansa. On vaikea uskoa, että Pixar-studion elokuva on ensimmäinen kokonaan tietokoneella tehty animaatio, niin onnistunut se on. (K7) Nelonen klo 9.