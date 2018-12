Päivän lehti 28.12.2018

Työkaverien tervehtiminen on todella tärkeää

Kun ihminen tulee ’’nähdyksi’’, hän on luova ja motivoitunut eikä pelkää tuoda ehdotuksiaan esiin. Tällainen ihminen kokee työniloa. Työyhteisö, jossa koetaan työniloa, on tehokas. Työkaverien tervehtiminen töihin tullessa on todella tärkeää.