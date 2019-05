Islannin talous on kasvanut melkein yhtä kovaa kuin Kiinan, mutta törmääkö maa pian taas seinään? HS-haastattelussa Islannin pääministeri kertoo, mitä islantilaiset oppivat talouskriisistä

Päivän lehti 29.1.2019

Islannin talous on kasvanut melkein yhtä kovaa kuin Kiinan, mutta törmääkö maa pian taas seinään? HS-haastatte

Nousukiito on ollut hirmuinen. Niin hirmuinen, että herää jo kysymys, törmääkö Islanti kohta taas seinään. Ei törmää, sanoo pääministeri Katrín Jakobsdóttir. ”Meillä islantilaisilla on tapana olla huolissamme, ja se on hyvä asia”, Katrín sanoo HS:n haastattelussa.