Tällainen on tulevaisuuden koulu – Opettajaopiskelijoiden uusi harjoittelukoulu Joensuussa pohjaa avoimeen tilaan ja yhteisopettajuuteen

Päivän lehti 29.1.2019

Tällainen on tulevaisuuden koulu – Opettajaopiskelijoiden uusi harjoittelukoulu Joensuussa pohjaa avoimeen til

Tämä on tulevaisuuden koulu. Se käy ilmi heti eteisestä, kun rehtori Mikko Ripatti rientää sormi pystyssä ojentamaan vieraita. ”Tsop, tsop. Tämä on kengätön koulu.” Tosiaan. Vastavalmistuneen koulun tuulikaapissa on päiväkotien tapaan hyllyt, johon kengät jätetään. Sisällä sipsutellaan sukkasillaan.