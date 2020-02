Kreetta Onkeli on yrittänyt olla hyvä ihminen, mutta maailmanparannus loppui Diakonissalaitoksen narkomaanien hoivakotiin

Päivän lehti 29.2.2020

Kreetta Onkeli on yrittänyt olla hyvä ihminen, mutta maailmanparannus loppui Diakonissalaitoksen narkomaanien

Kreetta Onkelilla on työhuone kirjailijatalo Villa Kivessä idyllisen Töölönlahden rannalla. ”Töölönlahti on kaunis katsella, mutta sukeltajana tiedän, että pohjimmiltaan se on kaatopaikka, jonka päällä on kolmisen metriä vettä.” Pintaa syvemmälle Onkeli näkee myös kirjoissaan.