Päivän lehti 29.3.2018

Radio Trombit -kanavalla kuullaan tulevaisuuden radiotähtiä

Mikko ”Peltsi” Peltola, Hanna Pakarinen, Vappu Pimiä, Olli Haapakangas, Edu Kehäkettunen... He kaikki ovat tunnettuja suomalaisia radiopersoonia. Heitä yhdistää myös se, että he ovat opiskelleet Helsingin Evankelisessa Opistossa.