Päivän lehti 29.3.2020

Ruotsissa yli sata kuollut koronavirukseen

Ruotsissa koronavirukseen kuolleiden määrä on kasvanut yli sadan, kertoivat maan kansanterveysviranomaiset lauantaina. Uusia tartuntoja on perjantain jälkeen todettu 400. Yhteensä tartunnan saaneita on lähes 3 500. Heistä 239 oli tehohoidossa. Lähes puolet todetuista tapauksista on Tukholmassa.