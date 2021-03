Viikonlopun aikana Savonlinnassa on raportoitu yhteensä 21 uudesta tartunnasta

Savonlinnassa on raportoitu uusia koronavirustartuntoja liittyen työyhteisössä todettuun tartuntaketjuun. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin tiedotteessa kerrotaan, että uusia tartuntoja on todettu 16, ja niistä osa on perheenjäsenillä todettuja jatkotartuntoja.