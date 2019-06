Päivän lehti 29.6.2019

Kaukoidän ihmeet kotipuutarhassa

Kaukoitä on kasvitieteellinen runsaudensarvi, jonka lajisto on monipuolisempi kuin missään Suomen ilmastoa vastaavilla kasvualueilla. Moni kasvi on kulkeutunut suomalaisiinkin puutarhoihin. Kotipuutarhurin Kaukoitä -opastuksella tutustutaan alueen tuttuihin ja tuntemattomiin kasveihin.