Päivän lehti 29.6.2019

Hakkuilla ei saa rikkoa lintudirektiiviä

Lintujen pesinnän tahallinen häiritseminen on Suomessa kielletty luonnonsuojelulaissa. Kiellon taustalla on EU:n lintudirektiivi. Lakia on kuitenkin tulkittu niin, ettei kesällä tehtyjä hakkuita katsota tahalliseksi häiriön aiheuttamiseksi linnuille. Tämä tulkinta ei ole kestävällä pohjalla.