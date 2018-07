Päivän lehti 29.7.2018

Vierastalon tulisi elää nykyajassa

Valtion vierastalon museomainen sisustus on herättänyt aiheellista kritiikkiä. Vierastalohan on siinä mielessä kodinomainen, että Suomessa on paljon 1980-luvulla rakennettuja omakotitaloja, joissa on edelleen alkuperäinen sisustus. Talot ovat vanhentuneet omistajiensa mukana.