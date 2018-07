Päivän lehti 29.7.2018

Eduskunnasta on lähtenyt pois enemmän edustajia kuin vuosikymmeniin – saako vapautuksen liian lepsusti?

Eduskunnan vaihtuvuus on ollut tällä vaalikaudella poikkeuksellisen vilkasta. Nyt jo kymmenen kansanedustajaa on pyytänyt vapautusta kansanedustajan toimesta uusien tehtävien perusteella, ja kaikille vapautus on myös myönnetty.