Päivän lehti 29.7.2019

Rautavaaran sakaali risteytyy ketun kanssa yhtä todennäköisesti kuin karhu lisääntyy mursun kanssa

Kesällä 1992 Ruokolahdella nähtiin leijona. Nyt on taas mätäkuu. Britannian pääministeriksi on valittu Boris Johnson ja Rautavaaralla on nähty sakaali. Sakaali kuulostaa eksoottiselta, mutta se on tallustellut pohjoisella pallonpuoliskolla paljon pidempään kuin nykyihminen on edes ollut olemassa.