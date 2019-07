Päivän lehti 29.7.2019

Suomessakin voi olla pitkiä hellejaksoja – miksi asuntojen rakentajat eivät huolehdi ilmastoinnista?

On kummallista, että autoissa on ilmastointi mutta asunnoista joutuu pakenemaan markettien lattioille ja terveydenhuollon päivystykseen nukkumaan ja toipumaan helteestä. Jäähdytystekniikkaa ja sisäilman kosteuden hallinnantekniikkaa on, ja luultavasti osaavia suunnittelijoitakin löytyy.