Oppimateriaalien kalleus ei saisi estää opiskelua

huolestuttaa, että oppimateriaalien hinta voi nousta monen ammattiopistoon tai lukioon mielivän nuoren opiskelun esteeksi.”Joka kolmas opiskelija on joutunut valitsemaan koulutuksensa taloudellisin perustein tai viivyttämään valmistumista rahanpuutteen takia (KS 27.9.).””Sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta olisi järkevää, että opiskelijat valikoituisivat omaa kiinnostusta vastaaviin opintoihin sekä aloille, joilla tarvitaan työvoimaa. Jos toisen asteen opiskelu olisi kokonaisuudessaan ilmaista tai hinta olisi kaikilla opintoaloilla kohtuullinen, todennäköisesti useampi opiskelija päätyisi ensi yrittämällä haluamalleen alalle. Näin työurat pitenisivät alkupäästä.””Ilman toisen asteen tutkintoa työllistyminen on vaikeaa. Tasa-arvoisella ja kohtuuhintaisella toisen asteen koulu­tuksella todennäköisesti pystyttäisiin pienentämään väliinputoajien määrää ja sosiaalisia kustannuksia.””Oppimateriaaleihin satsatuilla mil­joonilla voitaisiin säästää syrjäytymisen kustannuksissa. Inhimillistä säästöä ­syntyisi varmasti.””Inhimillistä pääomaa jää käyttämättä, jos rahanpuute katkoo opintopolkuja jo toisella asteella.””Nuorten mahdollisuuksiin panosta­minen on tulevaisuuspolitiikkaa parhaimmillaan.”