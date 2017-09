Päivän lehti 29.9.2017

Kumpia on enemmän, puita vai ihmisiä?

ihmisiäkin on maailmassa paljon, eli noin 7,5 miljardia, on puiden määrä vielä paljon suurempi.Pelkästään Suomessa on noin 79 miljardia puuta, kun mukaan lasketaan kaikki aikuisen rinnankorkeuden (1,3 metriä) ylittävät puut. Puista 33 miljardia on hieskoivuja, 17 miljardia mäntyjä ja 13 miljardia kuusia.Maapallon puiden määrästä on hankala esittää edes hyvää arvausta. Niiden runkotilavuudeksi on kuitenkin arvioitu 531 miljardia kuutiometriä. Määrällä täyttäisi noin viisi miljoonaa Eduskuntataloa.Kun Suomen puiden runko­tilavuudeksi on mitattu 2,4 miljardia kuutiometriä, olisi Suomen puusto puolisen prosenttia maapallon puustosta.Karkeasti voisi siis arvioida, että maailmassa on biljoonia puita, siis monia tuhansia kertoja enemmän kuin ihmisiä.