Miten käärmeen luut liikkuvat?

luusto koostuu kallosta, selkärangasta ja kylkiluista. Käärmeen ja muiden eläinten luut eivät kuitenkaan liiku itsestään, vaan siihen tarvitaan aina lihaksia.Käärmeillä voi olla selkärangassaan jopa 400 nikamaa, joista häntää lukuunottamatta jokaiseen kiinnittyy kylkiluupari. Ihmisellä nikamia on vain 33. Nikamien ja luiden ulokkeisiin taas kiinnittyy hyvin monimutkainen lihasten ja jänteiden verkosto. Tämän kokonaisuuden avulla käärme liikuttaa itseään.Mitä enemmän nikamia käärmelajilla on, sitä nopeampi käärme on liikkuessaan.Käärmeidenkallo on erityinen paikka, sillä siellä monet luut ovat hyvin joustavasti kiinni toisissaan. Käärme voikin esimerkiksi liikuttaa alaleuan vasenta ja oikeaa puolta erikseen.Kallon ja ihon joustavan rakenteen ansiosta käärmeet voivat niellä kokoonsa nähden huomattavan suurtakin saalista. Käärmeiden kylkiluut eivät ole kiinnittyneet toisesta päästä mihinkään, joten myös käärmeen vartalo joustaa sopivasti saaliseläimen mittojen mukaan.