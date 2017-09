Päivän lehti 29.9.2017

Kuinka monta ihmistä tarvitaan nostamaan Suomi?

Vastaaminen

vaatii Suomen painon määrittelemistä. Se ei olekaan helppoa.Suomen pinta-ala on noin 338 000 neliökilometriä, kun mukaan lasketaan niin maa-alueet kuin sisävedet.Painon määrittämiseksi tarvittaisiin kuitenkin myös Suomen syvyys. Sitä ei ole määritetty missään kansainvälisissä sopimuksissa.Yksi tapa arvioida Suomen syvyyttä on tarkastella porakaivoja. Syvimmät tähän mennessä tehdyt porakaivot ulottuvat noin 12 kilometrin syvyyteen.Tuollainen syvyys ja pinta-ala johtavat siihen, että Suomen tilavuudeksi tulee noin neljä miljoonaa kuutiokilometriä.Painon määrittämiseen tarvitaan myös Suomen keskimääräistä tiheyttä. Senkään arvioimiseen ei ole luotettavaa tapaa.Yksi tapa on käyttää Suomen maaperässä yleisen graniitin tiheyttä. Se on keskimäärin noin 2 700 kiloa kuutiometriä kohden.Näillä arvoilla Suomen painoksi tulee 12 triljoonaa kiloa. Luvussa on 19 numeroa ykkösen perässä.Jos keskiverto ihminen voi nostaa turvallisesti noin 35 kiloa, Suomen nostamiseen tarvitaan noin 0,4 triljoonaa eli 400 000 000 000 000 000 ihmistä.