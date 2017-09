Päivän lehti 29.9.2017

Ruiske puolivuosittain uusi ehkäisy­menetelmä

1967 syyskuussa.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ceylonilainen tutkimusryhmä kehittelee parhaillaan pitkän tähtäimen – vain kahdesti vuodessa käytettävää ehkäisymenetelmää, jota voidaan soveltaa käytäntöön ehkä jo vuoden kuluttua.Tri Siva Chinnatamby, joka on syntyvyyden säännöstelyn erikoistuntija ja mukana Australian viidennessä gynekolo­gian ja obstetriikan maailmankonferenssissa, kertoi, että uusi kontraseptiivi tulisi otettavaksi joko pillerinä tai ruiskeena, todennäköisesti ruiskeena.Ceylonilainen tutkimusryhmä on työskennellyt jo kahden vuoden ajan suunnitelman parissa, jonka lääketieteellinen merkitys on varsin suuri.Uusi ehkäisymenetelmä tulee olemaan täysin varma ja teholtaan 100-prosenttinen. Hedelmöittymisen estämiseksi on naisten otettava pilleri tai ruiske puolivuosittain.Kustannuksista ei ole vielä päätetty, mutta koska annoksen tehoon moninkertainen, arvellaan sen tulevan maksamaan suurin piirtein yhtä paljon kuin puolen vuoden pillerimäärä. Uudella valmisteella on aivan erityinen merkitys maissa, jossa väestön­ kasvu on räjähdysmäinen.