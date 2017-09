Päivän lehti 29.9.2017

Ensin ilmestyi lappu: Kolmen päivän kuluttua talonne puretaan – Sitten paikalle saapui satoja vartijoita, jotk

Peking

Joku on

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pekingissä on

Betonista

Heinäkuun

Taiteilijat

Siinä

Kun siirtotyöläisenä Pekingiin saapuneelta yrittäjältä menee liiketila alta, hänen on pakko muuttaa pois kaupungista.