29.9.2017

Tuloksissa Liigaa, rahapelit ja tv-urheilussa perjantain jalkapallotarjontaa

Ampumaurheilu

Golf

Jalkapallo

Jääkiekko

Koripallo

Käsipallo

Salibandy

Soutu

Taitoluistelu

Rahapelit

Tv-urheilua

Miesten 300 m kivääri 3 x 40 ls: 1) Simon Claussen Norja 1182/58x, 2) Bernhard Pickl Itävalta 1182/45x, 3) Karl Olsson Ruotsi 1180,…10) Juho Kurki Suomi 1173,…18) Juha Rutonen Suomi 1120.Tilanne 18/72 reiän jälkeen, par 70:63 lyöntiä (7 lyöntiä alla parin): George Coetzee Etelä-Afrikka, Tyrrell Hatton Englanti,64 (–6): Alvaro Quiros Espanja, Chris Hanson Englanti, Mikko Ilonen Suomi, Mikko Korhonen Suomi, Rikard Karlberg Ruotsi,65 (–5): Johan Carlsson Ruotsi, Lee Slattery Englanti, Joel Stalter Ranska, Ashley Chester Englanti, Graeme Storm Englanti.Lohko A:Basel, Sveitsi–Benfica, Portugali 5–0 (2–0)2. Michael Lang 1–0, 20. Dimitri Oberlin 2–0, 60. Ricky van Wolfswinkel rp. 3–0, 69. Oberlin 4–0, 77. Blas Riveros 5–0.Ulosajo: 63. Andre Almeida (Benfica).TsSKA Moskova, Venäjä–Manchester U, Englanti 1–4 (0–3)4. Romelu Lukaku 0–1, 19. Anthony Martial rp. 0–2, 27. Lukaku 0–3, 57. Henrikh Mkhitaryan 0–4, 90. Konstantin Kutshajev 1–4.Metallurg Mg–Neftehimik vl. 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0)Lada–Salavat ja. 2–3 (0–0, 1–1, 1–1, 0–1)U: Teemu Hartikainen 0+1.1. erä: 0.33 Jarkko Immonen (Joonas Nättinen–Jani Tuppurainen) 1–0, 12.15 Juha-Pekka Hytönen (Jani Tuppurainen–Jarkko Immonen) 2–0 yv, 13.31 Jani Tuppurainen (Jarkko Immonen) 3–0.Jäähyt: 6.04 Jarkko Parikka I 2 min, 11.33 Olli Vainio I 2 min. 15.22 Eemeli Suomi I 2 min.2. erä: 22.55 Teemu Rautiainen (Tapio Laakso–Sami Sandell) 3–1, 33.04 Antti Suomela (Juuso Puustinen–Robert Rooba) 4–1 yv.Jäähyt: 27.15 Ilves joukkuerangaistus 2 min (kärsi Valtteri Ilomäki), 32.50 Arto Laatikainen I 2+10 min, 39.17 Ossi Ikonen J 2 min.3. erä: 41.05 Eemeli Suomi (Sami Sandell–Juhani Tamminen) 4–2 yv, 46.32 Teemu Lepaus 4–3, 57.52 Ilves aikalisä, 59.14 Juuso Puustinen (Joonas Nättinen) 5–3 tm.Jäähyt: 47.03 Valtteri Hotakainen J 2 min, 51.56 Jarkko Immonen J 2 min.Jäähyt yht: JYP 4x2 min=8 min, Ilves 5x2 min + Laatkainen 10 min=20 min.Maalivahtien torjunnat: Juho Olkinuora JYP 7+13+6=26, Antti Lehtonen 5(+0+0)=5 (vaihtoon ajassa 13.31), Markus Ruusu 3+6+3=12 (vaihdosta ajassa 13.31, poissa 57.52–59.14).Yleisöä: 3064.1. erä: 1.03 Rasmus Kupari (Saku Mäenalanen–Miika Koivisto) 1–0, 2.44 Miska Humaloja (Aku Kestilä–Jari Sailio) 2–0, 12.50 Roy Radke (Kalle Maalahti–David Goodwin) 2–1 yv, 1716 Julius Junttila erl.Jäähyt: 12.24 Jani Hakanpää K 2 min, 17.36 Jere Sneck S 2 min.2. erä: 25.15 Nicklas Lasu (Teemu Kivihalme–Charles Bertrand) 3–1 sr, 32.32 Jyri Junnila (Jesse Koskenkorva) 4–1, 38.07 Saku Mäenalanen (Jani Hakanpää) 5–1.Jäähyt: Ei jäähyjä.3. erä: 48.50 Shaun Heshka (Julius Junttila–Miika Koivisto) 6–1.Jäähyt: 44.34 Saku Salminen S 2 min, 50.39 Jere Sneck S 2 min, 54.14 Markus Kojo S 2 min.Jäähyt yht: Kärpät 1x2 min=2 min, SaiPa 3x2 min=6 min.Maalivahtien torjunnat: Jussi Rynnäs Kärpät 10+12+3=25, Frans Tuohimaa SaiPa 10+9+15=34.Yleisöä: 4225.1. erä: 8.14 Otto Paajanen (Teemu Turunen) 0–1 av.Jäähyt: 7.29 Jimi Jalonen H 2 min, 8,53 Oula Palve H 2 min.22.02 Petrus Palmu (Lucas Ekeståhl-Jonsson–Patrik Virta) 1–1, 29.18 Teemu Väyrynen (Elias Karvonen–Erik Nyström) 2–1, 35.25 Elias Karvonen (Teemu Väyrynen) 3–1.Jäähyt: 32.43 Jaakko Turtiainen H 2 min.3. erä: 47.24 Oula Palve (Kristian Vesalainen–Niclas Almari) 3–2, 59.50 HPK aikalisä.Jäähyt: 49.31 Eetu Tuulola H 2+2 min, 52.40 Jaakko Turtiainen H 2 min, 57.13 Otto Paajanen H 2 min.Jäähyt yht: TPS 1x2 min=2 min, HPK 7x2 min=14 min.Maalivahtien torjunnat: Rasmus Tirronen TPS 6+11+8=25, Antti Karjalainen HPK 14+4+15=33 (poissa 59.27–60.00).Lukko–Pelicans ja. 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0)1. erä: 19.16 Janne Keränen (Toni Koivisto–Rony Ahonen) 1–0.Jäähyt: 3.45 Joose Antonen L 2 min, 6.49 Aleksi Rekonen P 2 min, 8.35 Arttu Heikkinen P 5+20 min.2. erä: 35.01 Borna Rendulic (Nico Manelius–Joonas Alanne) 1–1.Jäähyt: 22.03 Stefan Lassen P 2 min, 23.01 Damien Fleury L 2 min, 36.24 Stefan Lassen P 2 min, 39.29 Jere Friberg L 2 min.3. erä: Maaliton, 57.56 Pelicans aikalisä.Jäähyt: 55.14 Atte Mäkinen L 2 min, 58.57 Johan Motin L 2 min.Jatkoaika: 63.02 Lukko aikalisä, 63.22 Janne Keränen (Arttu Ilomäki–Janne Niskala) 2–1 yv.Jäähyt: 61.47 Joonas Alanne P 2 min.Jäähyt yht: Lukko 5x2 min=10 min, Pelicans 4x2 min, Heikkinen 5+20 min=33 min.Maalivahtien torjunnat: Kaapo Kähkönen Lukko 9+12+14+1=36, Joona Voutilainen Pelicans 8+3+3+2=16.Yleisöä: 2743.29.9. Tappara–HIFK, KooKoo–Ässät, KalPa–Sport, 30.9. JYP–HPK, Kärpät–Ilves, SaiPa–Tappara, Jukurit–Sport, HIFK–KooKoo, TPS–Lukko, Pelicans–KalPa.1) Juuso Puustinen JYP, 9 ottelua, 8 maalia+3 syöttöä=11 pistettä, 14 rangaistusminuuttia, 2) Charles Bertrand Kärpät, 9, 6+4=10, 2, 3) Eric Perrin TPS, 9, 5+5=10, 2, 4) Antti Suomela JYP, 9, 4+6=10, 0, 5) Tomi Kallio TPS, 9, 4+6=10, 6, 6) Julius Junttila Kärpät, 9, 1+9=10, 0, 7) Ville Vahalahti Lukko, 9, 2+7=9, 0, 8) Jarkko Immonen JYP, 9, 1+8=9, 4.HBA–Lahti 81–78 (37–38)Seuraava ottelu: 29.9. JKS–Ura.Torstaina: SIF–GrIFK 25–31 (10–17).Keskiviikkona: Cocks Akatemia–HIFK 18–33 (11–14), Atlas Vantaa–Dicken 29–28 (11–14), Cocks–ÅIFK 39–16 (20–6).Välierät pelataan 17.–18. lokakuuta.Nokian KrP–LASB 6–5 (1–1, 2–3, 3–1)Seuraavat ottelut: 30.9. Steelers–Classic, Indians–OLS, SB Welhot–Oilers, LASB–Koovee.Miehet:Yksikkö, puolivälierä: 1) Ondrej Synek Tshekki 6.47,22, ...4) Robert Ven Suomi 7.01,89.C-välierä: 1) Thibaut Verhoeven Ranska 6.58,90, 2) Ven 7.01,57.Ven eteni C-finaaliin.Naiset:Yksikkö, keräilyerä: 1) Carling Zeeman Kanada 7.39,47, ...3) Eeva Karppinen Suomi 7.53,11.C-välierä: 1) Marianne Madsen Norja 7.52,54, 2) Karppinen 7.57,07.Karppinen eteni C-finaaliin.Jäätanssi, lyhyttanssi: 1) Penny Coomes/Nicholas Buckland Britannia 71,79, 2) Kana Muramoto/Chris Reed Japani 62,67, 3) Kavita Lorenz/Joti Polizoakis Saksa 61,09, 4) Allison Reed/Saulius Ambrulevicius Liettua 58,34, 5) Cecilia Törn/Jussiville Partanen Suomi 56,32, 6) Lucie Mysliveckova/Lukas Csolley Slovakia 55,97, 7) Yura Min/Alexander Gamelin Etelä-Korea 55,94, 8) Tina Garabedian/Simon Proulx-Senecal Armenia 55,05.Vapaatanssi luistellaan lauantaina. PäiväarvontaOikeat numerot: 2, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 23, 24, 26, 31, 33, 41, 45, 48, 51, 55, 62, 67, 70Kunkkunumero: 2Torstai 28. 9.Ilta-arvontaOikeat numerot: 2, 4, 11, 15, 19, 25, 28, 30, 36, 38, 42, 44, 48, 53, 55, 56, 60, 64, 67, 69Kunkkunumero: 38