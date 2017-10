Päivän lehti 29.10.2017

Metsäkeskustelu on vaarassa liukua sivuraiteelle

Äänestimme

maanantaina (23.10.) Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnassa uusiutuvan energian direktiivistä. Äänestin mietintöä vastaan.Mietintö hyväksyttiin äänin 32 puolesta, 29 vastaan, neljä tyhjää. Oma ryhmänikin jakautui asiassa puoliksi, kolme vastaan ja kolme puolesta.En ole ajamassa bioenergian tai puunkäytön maksimointia ­ilman rajoituksia. En voi kui­tenkaan hyväksyä sitä, että kestävä metsänhoito ja bioener­gian käyttö on jotenkin tuomittavaa.Päättäjien ei tule sotkeutua siihen, miten metsätalouden ­sivuvirtoja käytetään. Euro on paras konsultti. On todellisuudelle vieras ajatus, että EU:ssa tiedettäisiin, mitkä puun osat ovat kulloinkin arvokkaimpia. Harkinnan on oltava markkinaehtoista.Meidän pitää olla ylpeitä siitä, että olemme pitkäjänteisellä työllä saaneet kasvatettua metsävarojamme, joista voidaan kestävästi hakata enemmän.Suomen kannalta katastrofi vältettiin. Valiokunnan enemmistö kannatti kansallisen lainsäädännön varaan perustuvia puunkäytön kestävyyskritee­rejä.Tämä tukee Suomen bioenergiatavoitteita ja vastaa komis­sion ajamaa riskiperusteista linjaa. Annoin luonnollisesti tukeni tälle linjalle.Käynnissä olevaa metsäkeskustelua leimaa raju vastakkainasettelu.Vaarana on keskustelun ajautuminen sivuraiteelle ilmastonmuutosta torjuttaessa. Suurin ongelma on riippuvuutemme fossiilisista polttoaineista. Tästä riippuvuudesta pitäisi kaikin keinoin pyrkiä pois. Kestävä metsänhoito ei ole osa ongelmaa vaan merkittävä osa rat­kaisua.Mietintö menee seuraavaksi täysistuntoon, jossa valiokunnan kantaan aiotaan tehdä ­huomattavia muutosehdotuksia järkevämpään suuntaan. Työ jatkuu.