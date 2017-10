Päivän lehti 29.10.2017

Vartiomiehet tai sotilaspoliisit voisivat varmistaa tasoristeyksen ylityksen turvallisuuden

Armeijassa on hyvinkin kurinalaista ja aikataulutettua, mutta siellä on loputtomiin aikaa tehdä asiat huolella. Vartiomies on armeijan kulmakivi, niin leireillä kuin kasarmillakin.



Miksi ei siirryttäisi käytäntöön, että vartioimattomaan taso­risteykseen saapuva ajoneuvo tai kolonna pysähtyy ja ensimmäisestä autosta määrätään kaksi vartiomiestä tai sotapoliisia tarkis­tamaan risteyksen turvallinen ylitys. Radan molemmin puolin olevat sotamiehet antavat luvan turvalliseen ylittämiseen ja tar­vittaessa pysäyttävät uudelleen. Aikaa ei mene liikaa, ja lisäksi tämä käytäntö olisi osa koulutusohjelmaa.



Pauli Pulkkinen



Nurmijärvi