Pankkien tulee ymmärtää vastuunsa

Turun Sanomat

kirjoittaa pankkien irtisanomisista.”Nordea ei kertonut, mihin irtisanomiset kohdistuvat eli Suomessa irtisanottavien määrää ei tiedetä. Konserni työllistää Suomessa 7 000 ja Lounais-Suomessa 400 ihmistä.””Tietoa ei ole myöskään siitä, vaikuttaako Nordean kotipaikan siirto Ruot­sista Suomeen tuleviin henkilöstövähennyksiin.””Pankkikonsernin julkikuvaa suomalaisten silmissä ei ainakaan kohenna tieto, jonka mukaan se aikoo siirtää muun muassa maksuliikennekirjauksiin ja asiakkaiden tunnistuksiin liittyviä rutiinitöitä Puolaan, jossa on helposti saatavilla halpaa työvoimaa.””Kokonaisia ammattikuntia on vuosi­satojen mittaan tekniikan kehittyessä kadonnut. Työpaikkojen määrä joillakin aloilla on romahtanut, mutta se ei ole johtanut massatyöttömyyteen.””Esimerkiksi maataloudesta hävisi 1900-luvulla satojatuhansia työpaikkoja. Hevosenajajat tai muut rengit eivät jääneet työttömiksi. He muuttivat kaupunkeihin ja hakeutuivat töihin tehtaisiin.””Tieto menneisyydestä tuskin lohduttaa pankkiväkeä, joka pelkää irtisanomisia ja miettii kuumeisesti, mistä saisi uuden työpaikan. On tärkeää, että pankit ymmärtävät vastuunsa ja tukevat irti­sanottavia muun muassa kouluttamalla.”