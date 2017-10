Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Päivän lehti 29.10.2017

, Itävalta, naisten maailmancupin avauskilpailu, suurpujottelu: 1) Viktoria Rebensburg Saksa 1.55,20 (55,90+59,30), 2) Tessa Worley Ranska jäljessä 0,14 sekuntia (56,21+59,13), 3) Manuela Mölgg Italia –0,53 (55,57+1.00,16).Seuraava kilpailu: 12.11. Levi, Suomi (pujottelu)., Meksiko, formula ykkösten MM-sarjan 18/20 kilpailu, Meksikon gp:Aika-ajo: 1) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari 1.16,488, 2) Max Verstappen Hollanti, Red Bull jäljessä 0,086 sekuntia, 3) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes –0,446, 4) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes –0,470, 5) Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari –0,750, 6) Esteban Ocon Ranska, Force India –0,949., Britannia, rallin MM-sarjan kauden 12/13 kilpailu, Walesin ralli:Rallin MM-sarjan kauden 12/13 kilpailu, Walesin ralli:Tilanne 16/21 erikoiskokeen jälkeen: 1) Elfyn Evans Britannia, Ford 2.32.39,2, 2) Sebastien Ogier Ranska, Ford jäljessä 53,1 sekuntia, 3) Thierry Neuville Belgia, Hyundai –53,6, 4) Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila Suomi, Toyota –57,7, ...6) Ott Tänak Viro –1.06,1, ...9) Esapekka Lappi/Janne Ferm Suomi, Toyota –2.41,9. Juho Hänninen/Kaj Lindström Suomi, Toyota keskeyttivät 14. ek:lla (jousitus), eivätkä jatka sunnuntaina., MLB:n World Series -loppuottelusarja (neljällä voitolla mestariksi): Houston Astros–Los Angeles Dodgers 5–3. Houston johtaa finaalisarjaa voitoin 2–1., Suomen cupin kauden avauskilpailu:Sprintit (v):Naiset: 1) Mari Laukkanen Enon Kisa-Pojat 3.36,06, 2) Anne Kyllönen Kainuun Hiihtoseura jäljessä 4,94 sekuntia, 3) Vilma Nissinen Vuokatti Ski Team Kainuu –7,54.Miehet: 1) Juho Mikkonen Vuokatti Ski Team Kainuu 3.03,32, 2) Anssi Pentsinen Vantaan Hiihtoseura –0,67, 3) Ari Luusua Ski Team Mäenpää –0,68.Sunnuntaina hiihdetään viestit., päätöskierros:FC Lahti–HIFK 2–1 (1–1)HJK–RoPS 2–3 (1–1)IFK Mariehamn–Ilves 0–1 (0–1)JJK–VPS 2–0 (0–0)PS Kemi–KuPS 1–3 (1–3)SJK–Inter 5–0 (3–0)Sarja on päättynyt. HJK Mestarien liigan karsintaan. KuPS, Ilves ja FC Lahti Eurooppa-liigan karsintaan. HIFK karsii liigapaikastaan. JJK putosi Ykköseen.yhdistyksen Pallo-Koplan Koplajoukkue 2017:Maalivahti: Aleksandr Vasjutin, FC Lahti, oikea puolustaja: Albin Granlund, IFK Mariehamn, topparit: Hannu Patronen, HJK, Hamed Coulibaly, KuPS, vasen puolustaja: Juha Pirinen, HJK, oikea laitapelaaja: Rasmus Karjalainen, PS Kemi, puolustava keskikenttäpelaaja: Anthony Annan, HJK, hyökkäävä keskikenttäpelaaja: Filip Valencic, HJK, vasen laitapelaaja: Santeri Hostikka, FC Lahti, hyökkääjät: Ariel Ngueukam, Ilves, Aleksei Kangaskolkka, IFK Mariehamn, valmentaja: Mika Lehkosuo, HJK, taustahenkilö: Aki Riihilahti, HJK.: Manchester U–Tottenham 1–0, Arsenal–Swansea 2–1, Crystal Palace–West Ham 2–2, Liverpool–Huddersfield 3–0, Watford–Stoke 0–1, West Bromwich–Manchester C 2–3, Bournemouth–Chelsea 0–1.: Hannover–Dortmund 4–2, Leverkusen–Köln 2–1, Schalke–Wolfsburg 1–1, Hertha Berlin–Hampuri 2–1, Hoffenheim–Mönchengladbach 1–3, Bayern München–Leipzig 2–0.Lukko–Ilves 3–2 (2–0, 0–2, 1–0)TPS–JYP 1–6 (0–3, 1–3, 0–0)KalPa–Jukurit 3–2 (1–1, 2–0, 0–1)Tappara–Pelicans 3–0 (0–0, 3–0, 0–0)KooKoo-Sport ja. 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1)Ässät–HIFK 3–2 (0–2, 3–0, 0–0)Jokipojat–IPK 5–2 (2–0, 2–1, 1–1)K-Vantaa–Espoo United 2–1 (0–0, 1–1, 1–0)Ketterä–SaPKo 6–3 (2–0, 2–0, 2–3)RoKi–Hermes 1–4 (1–0, 0–1, 0–3)KeuPa HT–LeKi 4–2 (1–1, 1–0, 2–1)Las Vegas–Colorado 7–0 (0–0, 4–0, 3–0), L: Erik Haula 1+0.New Jersey–Ottawa vl. 5–4 (1–2, 2–0, 1–2, 0–0, 1–0)Columbus–Winnipeg ja. 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 1–0)Carolina–St. Louis 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)Chicago–Nashville 1–2 (1–0, 0–2, 0–0), N: Pekka Rinne 43/44 torjuntaa.Calgary–Dallas 1–2 (0–0, 1–1, 0–1), D: Esa Lindell 1+0, Kari Lehtonen 29/30 torjuntaa.HK Sotshi–Metallurg Mg 4–3 (1–0, 1–3, 2–0), M: Oskar Osala 1+0.Rögle–Luulaja 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)Färjestad–Brynäs 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)Frölunda–Linköping 4–0 (2–0, 2–0, 0–0)Örebro–Mora vl. 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1), Ö: Sakari Manninen 0+1.Tampereen Pyrintö–Kataja 67–85 (45–37)Vilpas–Seagulls 95–89 (47–42): Espoo Basket Team–Helmi Basket 73–89, PeKa–Catz 62–46, Kouvottaret–Huima 92–54, FoA–Honka 57–77, Ponteva–Vimpeli 84–77.: Charlotte–Houston 93–109, Orlando–San Antonio 114–87, New York–Brooklyn 107–86, Atlanta–Denver 100–105, Minnesota–Oklahoma City 119–116, LA Lakers–Toronto 92–101, Golden State–Washington 120–117., miesten MM-karsintaa, lohko 1:Suomi–Venäjä 22–35 (10–16)Etta–Tiikerit 3–0 (26–24, 25–17, 25–22)Sampo–VaLePa 0–3 (26–28, 17–25, 25–27)Vantaa Ducks–Loimu 1–3 (25–27, 14–25, 25–23, 19–25)6. lähtö, Toto76-1 DUO-1, sh 2100 m Valiodivisioonafinaali: 1) A.T. Visku/Juha Länsimäki 26,0a (33,79), 2) Pyörylän Paroni 26,1a (7,51).3) Metkutus 26,3a (17,04).7. lähtö, Toto76-2 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m Pronssidivisioonafinaali: 1) I'm Just a Sund/Olli Koivunen 14,6a (1,34), 2) Carleman 14,8a (13,96).3) William Pine 14,9a (17,93).poissa: 2, 5, 8.8. lähtö, Toto76-3, lv 2100 m Kyvyt Esiin -divisioonafinaali: 1) Donatello Hoss/Mika Forss 16,6a (4,43), 2) Orlando Point 17,2a (5,98).3) Westcoast Huey 17,2a (15,07).9. lähtö, Toto76-4 Toto4-1, sh 2100 m Satakunta-ajo: 1) Vixus/Janne Soronen 28,9 (2,28), 2) Turelius 29,3 (6,79).3) Tarunlento 30,3 (5,56).10. lähtö, Toto76-5 Toto4-2 TROIKKA-3, lv 2100 m Hopeadivisioonafinaali: 1) Robin Roof*/Hannu Torvinen 14,8a (9,38), 2) Stricker 15,0a (8,17).3) Grainfield Oliver 15,2a (4,56).poissa: 8, 11.11. lähtö, Toto76-6 Toto4-3, lv 2620 m St.Leger 2017: 1) Venice/Mika Forss 16,3 (3,13), 2) Bosses Lily 16,5 (5,97).3) Giampaolo Poof 16,5 (80,4).poissa: 11.12. lähtö, Toto76-7 Toto4-4 TROIKKA-4, sh 2100 m Tähtidivisioonafinaali: 1) Vieskerin Virva/Mika Forss 27,2a (4,16), 2) Tulinko 28,0a (3,5).3) Ilon Ari 28,4a (3,48).poissa: 8.Toto4 pelivaihto 61090,60 e, voitto-osuus 53,10 eToto76 pelivaihto 327330,75 e, voitto-osuus 7983,10 ePelivaihto 795908,85 e.OLS–Classic 5–7 (2–3, 1–0, 2–4)Classic–TPS 10–4 (7–1, 3–1, 0–2)ÅIF–SSRA 3–8 (1–3, 2–3, 0–2)Koovee–O2-Jyväskylä 13–0 (6–0, 3–0, 4–0)SB-Pro–PSS 5–4 (3–1, 2–1, 0–2), Kiina, junioreiden ITF Masters -turnaus:Poikien kaksinpelin välierä: Emil Ruusuvuori Suomi–Axel Geller Argentiin 6–2, 6–4.Ruusuvuori kohtaa finaalissa junioreiden rankingykkösen Kiinan Wu Yibingin., naisten WTA-finaaliturnaus, palkintoarvo 7 miljoonaa dollaria:Kaksinpelin välierät: Caroline Wozniacki Tanska (6)–Karolina Pliskova Tshekki (3) 7–6 (11–9), 6–4, Venus Williams USA (5)–Caroline Garcia Ranska (8) 6–7 (3–7), 6–2, 6–3.Sunnuntain loppuottelussa kohtaavat Wozniacki ja Williams.Oikeat numerot: 9, 20, 23, 25, 27, 28, 35. Lisänumero: 18. Tuplausnumero: 6Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 2 kpl voitto-osuus 113 753,30 e, 6 oikein 2 771,70 e, 5 oikein 53,00 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e.Jokerinumero: 7 2 2 9 4 4 7Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.Oikea rivi: 211 X22 122 222 XVoitonjako: 13 oikein 17 kpl voitto-osuus 29 411,70 e, 12 oikein voitto-osuus 244,60 e, 11 oikein voitto-osuus 22,60 e, 10 oikein voitto-osuus 7,20 e.Päiväarvonta (28.10.): 7, 9, 12, 14, 24, 28, 29, 31, 34, 38, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 54, 56, 63, 68. Kunkkunumero: 31.Ilta-arvonta (28.10.): 1, 2, 10, 13, 17, 18, 20, 23, 27, 29, 31, 32, 46, 47, 50, 51, 59, 63, 64, 68. Kunkkunumero: 32.10.45 ja 11.50 Hiihdon Suomen cup: Viestit, Vuokatti13.10 Taitoluistelun GP: Kanada (kooste)11.00 Walesin MM-ralli: EK1814.00 Walesin MM-ralli: Power Stage22.30 NBA: Indiana-San Antonio17.00 Lentopallo N: Nurmon Jymy-HPK00.00 F1: Osakilpailu, Meksiko (kooste)06.00, 07.20 ja 09.00 Moto3, -2 ja -GP: Osakilpailut, Malesia21.00 F1: Osakilpailu, Meksiko11.00 ja 14.00 Alppihiihdon mc: Suurpuj. M, Sölden16.00 Tennis: ATP 500, Basel20.30 PGA Tour: Sanderson Farms Champ.23.30 PGA Tour Champions: PowerShares QQQ Champ.07.00 FIA WTCC: Motegi11.00 ja 14.00 Alppihiihdon mc: Suurpuj. M, Sölden18.30 Porsche Supercup: Meksiko19.15 Ratapyöräily: Six Day Series00.00 MLS Playoffs: Konferenssivälierä08.00 Pyöräily: Tour of Hainan09.45 ja 13.30 Snooker: International Championship22.00 Taitoluistelun GP: Kanada13.00 La Liga: Getafe-Real Sociedad21.45 Serie A: Torino-Cagliari15.30 Valioliiga: Brighton-Southampton18.00 Valioliiga: Leicester-Everton21.45 La Liga: Málaga-Celta Vigo17.15 La Liga: Girona-Real Madrid19.30 La Liga: Eibar-Levante13.30 Serie A: Benevento-Lazio15.30 NFL: Cleveland-Minnesota19.00 NFL: Tampa Bay-Carolina22.25 NFL: Washington-Dallas02.30 NFL: Detroit-Pittsburgh16.00 Serie A: Napoli-Sassuolo18.00 Ligue 1: Toulouse-St. Étienne20.30 Nascar Sprint Cup: Martinsville01.05 NHL: Winnipeg-Pittsburgh23.05 NHL: Carolina-Anaheim03.05 NHL: Calgary-Washington