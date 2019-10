Päivän lehti 29.10.2019

Kauriinmetsästystä pitäisi lisätä

Helsingin Sanomat (25.10.) neuvoi, miten hirvikolarin voi yrittää välttää. Noin 12 000 hirvieläinonnettomuudesta valtaosa on kauriiden (peurojen) aiheuttamia. Kahdessa vuosikymmenessä kauriskanta on yli kolminkertaistunut, mikä on lisännyt kolareita sekä maa- ja metsätalouden tuhoja.