Päivän lehti 29.11.2017

Pääministeri saa liian vähän palkkaa ja ymmärrystä

Etelä-Suomen Sanomat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Hämeen Sanomien

pitää räikeänä epäkohtana sitä, että Svenska Ylen palkkavertailun mukaan 38 kuntajohtajaa saa isompaa kuukausipalkkaa kuin Juha Sipilä (kesk) pääministerin tehtävästään.”Julkisessa hallinnossamme pääministerin virka on selvästi vaikutusvaltaisin, mutta myös vaativin. Valta kiehtoo poliitikkoja, joten tehtävä on aina ollut hyvin tavoiteltu.””Helsingin Sanomat oli viikonloppuna haastatellut useita entisiä pääministe­reitämme. Heillä oli yhteinen viesti. Pää­ministeriltä kuuluukin vaatia paljon, mutta rima on tänä päivänä nostettu niin korkealle, että tehtävästä selviytyminen on tullut liki mahdottomaksi.””Niin kauan kuin ajan henki on tämä, ei pidä ihmetellä, jos pääministeriksi ei kohta enää löydy päteviä tarjokkaita.”mukaan naisten syrjintä ja seksuaalinen häirintä on ­Puolustusvoimissa vielä liian yleistä.”Häirintää ja ahdistelua on koettu harvemmin kuin vuonna 2011. – – Suunta on ollut oikea, mutta on kokonaan toinen juttu, kenelle siitä kuuluu kunnia. Miten olisi nollatoleranssi? Kenenkään ei pidä tulla armeijassa häirityksi.””Naiset ovat kaiken aikaa olleet armeijalle aivan liikaa pelkkä pr-kysymys. Tämä on mennyt julkisuudessa läpi ilman kritiikkiä.”