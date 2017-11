Uransa alussa näytelmäkirjailija Taija Helminen rapsutteli työkseen tupakantumppeja baarin parvekkeilta ja katseli kaihoisasti Kansallisteatteria – nyt hän kuljettaa näyttämöille isoja teemoja ja rikkoo kuplia

Päivän lehti 29.11.2017

kotimaiset näytelmät kiinnostavat teattereita, on näytelmäkirjailija Taija Helmisen https://www.hs.fi/haku/?query=taija+helmisen tilanne silti poikkeuksellinen.Kolme hänen kirjoittamaansa näytelmää sai kuukauden aikana kantaesityksensä. Ensin lokakuun alussa Riihimäen teatterissa Janne Katajan Riihimäki, sen jälkeen Kansallisteatterin Lavaklubilla Kotimaisen näytelmän festivaalilla Suo, pelto ja sateenkaari sekä marraskuun alussa Lahden kaupunginteatterissa Merkkipäivä.Näytelmissään Helminen kykenee salakuljettamaan näyttämölle isoa yhteiskunnallista ajattelua, mutta samalla pysymään äärimmäisen lähestyttävänä.Hänen näytelmänsä rikkovat kuplia, eivätkä katso työväenluokkaa alaspäin. Suhde siihen on myötätuntoinen tavalla, joka ei tee ihmisistä pieniä ja uhreja.Tekee mieli hihkaista, että nyt on syntynyt työväenteatteri 2.0!sanoo, että häntä on aina kiinnostanut kirjoittaa näyttämölle asioita, joita voi katsoa kahdelta eri penkiltä.”Parhaissa esityksissä estetiikka ja tiukka sisältö yhdistyvät siten, että se tyydyttää monenlaisia katsojia.”Helmiselle teatteri ei ollut itsestään selvä valinta, sillä sosiaalipoliittiset kysymykset kiinnostivat opintojen loppuvaiheessa enemmän kuin teatteri.Silloin suuntaviivoja alkoivat antaa Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön johtajan Jussi Lehtosen https://www.hs.fi/haku/?query=jussi+lehtosen kanssa tehdyt työt.”Vaikka olin kiinnostunut marginaaliin jäävistä ihmisistä, havaintoni olivat ulkokohtaisia ja yleisiä. Olin opiskellut sitä, millainen systeemi Suomi on. Mutta kun tutustuin asunnottomiin ja turvapaikanhakijoihin, huomasin, että onhan yksilön kokemus erilainen. Se innosti jatkamaan.”Helmisen oli opiskeluaikoina ongelmallista ajatella, että taiteella olisi itseisarvo.”Hoitolaitostyöt, jotka eivät juurikaan saa julkista näkyvyyttä, ovat vakuuttaneet siitä, että taiteella on itseisarvo. Tekemistä ei pidä nähdä vain hyvinvoinnin instrumenttina. Hoidollisissa yhteisöissä arki on tarkkaan säädeltyä. On tärkeää, että taide on silloinkin parasta mahdollista.”on tärkeää, minkä puhetavan ympäröimänä hän on, ja miten hän itse puhuu taiteesta.”Jos taiteella ei ole itseisarvoa, niin hyvin nopeasti tekijän alatekstinä on yrittäjähenkisyys. Millä tavalla haavoittuvaisen elämäntunnon käsitys enää mahtuu mukaan? Oikeus haavoittuvuuteen ja myötätunto sen äärellä ovat isoja kysymyksiä.”Sokin ja opettamisen sijaan Helminen pyrkii käymään vuoropuhelua ihmisten kanssa.”Vuoropuhelu tuntuu paljon läheisemmältä kuin aktivismi. Nuorenakin kammosin massoihin liittymistä sekä yleistämisen ja yksinkertaistamisen retoriikkaa.”aikana esitetyt näytelmät ovat syntyneet kuuden vuoden aikana.Janne Katajan Riihimäki perustuu haastatteluille, kirjallisille lähteille ja riihimäkeläisten lähettämille tarinoille. ”Siitä näytelmästä tuli ikään kuin miniatyyrizoomaus hyvinvointivaltioon. Siinä ihmisten kaipuussa pysyvyyteen on jotain kauhean tunnistettavaa.”Maaseudun ja kaupungin välisestä kuilusta sekä mielenterveysongelmista perheen sisällä kertovan murrenäytelmän Suo, pelto ja sateenkaari kirjoittaminen oli selkäkivuista kärsivälle Helmiselle samantyyppistä kuin ankarasta kiputilasta toipuminen. Hän alkoi kirjoittaa näytelmää vuonna 2012 sormiharjoituksena muiden töiden lomassa. ”Yhteisöteatteritöissä oli paljon kärsimyksen myötäelämistä. Tarvitsin jonkun privaatin keissin rinnalle.”Merkkipäivä lähti liikkeelle näyttelijä Taisto Reimaluodon https://www.hs.fi/haku/?query=taisto+reimaluodon aloitteesta. Reimaluoto halusi kertoa tarinoita elämästään ja myös lähes koko elämänsä työttömänä olleen, alkoholisoituneen isänsä tarinan. Näytelmään vaikutti Reimaluodon ajatus siitä, että vaikka ihminen ei ole suurmiesmatrikkelissa mukana, niin se ei tarkoita, että hänen elämänsä olisi ollut näkymätöntä ja tarpeetonta.Nyt Taija Helminen toimii Lahden kaupunginteatterin kotikirjailijana. Pesti kestää neljä vuotta. Uran alkuvaiheessa hän sinnitteli tekemällä töitä baareissa, joissa hänellä ei ollut varaa ostaa juomia ja tanssilattialle purjehti elokuvamoguleita ja tuttuja näyttelijöitä juhlimaan ensi-iltojaan.”Siinä sitä rapsutteli tupakantumppeja röökiparvekkeella ja katseli edellistä oman alan työpaikkaa, Kansallisteatteria, kuin jotain tosi hämärää ja kaukaista unta.”Kun hän sai ensimmäisen apurahansa Radikaaleinta on arki -teokseen vuonna 2012, hän itki etuoikeutettua asemaansa.

Kotikirjailijana

Ammatissa ollessaan hän ei ole tehnyt teatteriin mitään, mikä on tuntunut hänestä väärältä. ”Siksi asennoidun aina niin, että jokainen työ voi olla viimeinen: rahoitukset eivät ole kirjailijoille pysyviä.”Helminen tietää olevansa erityisen etuoikeutettu, sillä tällä hetkellä Suomen teattereissa on kiinnitettyjä dramaturgeja vain 15. Freelancereiden työmahdollisuudet teatterialalla ovat huonontuneet viime vuosina talojen säästötoimenpiteiden takia.Kiinnityksen tuoman turvan lisäksi iloa tuottaa huomata, miten laitosteatterilla on merkitystä – toisin kuin hän oli Teatterikorkeakoulussa opiskeluaikana oppinut ajattelemaan.”Lahdessa talon tapahtumiin tulee yleisöä. Se osoittaa, että instituutiolla on kaupunkilaisille merkitystä.”