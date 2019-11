Päivän lehti 29.11.2019

Timo Vuorensola on ohjaamiensa elokuvien yksi käsikirjoittaja, ei ainoa

Toisin kuin torstaina 28. marraskuuta sivulla B 15 kerrottiin, Timo Vuorensola on kahden ensimmäisen ohjaamansa elokuvan yksi käsikirjoittaja, ei ainoa. Elokuvat Iron Sky: The Coming Race ja The Ark: An Iron Sky Story hän on ohjannut, ei käsikirjoittanut.