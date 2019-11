Päivän lehti 29.11.2019

Myös eteläisen Suomen kylät tyhjenevät, ja sen näkee, kun kiertää postinjakajan reitin

Postinjakaja Kari Huhtamo on ajanut jakoreittiään Punkalaitumella yli kaksikymmentä vuotta. Hän on nähnyt sinä aikana valtavan muutoksen. Punkalaidun on pieni kunta keskellä Etelä-Suomea. Sieltä on vain tunnin matka esimerkiksi Tampereelle, eikä Turkukaan ole kaukana. Silti kunta tyhjenee.