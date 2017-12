Aleksi Heponiemi saa keskittyä keskellä preeriaa vain jääkiekkoon ja tähdätä NHL:ään – isäntäperhe pesee ”kiekkopoikansa” pyykit, tekee ruuan ja petaa sängynkin

Päivän lehti 29.12.2017

Aleksi Heponiemi saa keskittyä keskellä preeriaa vain jääkiekkoon ja tähdätä NHL:ään – isäntäperhe pesee ”kiek

Pienellä paikkakunnalla jääkiekkoilija Aleksi Heponiemi vietti varhaislapsuutensa, mutta silti Kanadan Swift Current yllätti koollaan. Swift Current on kaupunki, joka on kaukana kaikesta. Reginaan on kaksi ja puoli tuntia, Calgaryyn viisi. Edmontoniin menee seitsemän tuntia, jos sää suosii.