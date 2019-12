Päivän lehti 29.12.2019

Kannustava pedagoginen yhteisö parantaa opettajien hyvinvointia

Totuuden jälkeistä aikaamme kuvaa irtisanoutuminen auktoriteeteista. Elämä on pinnallistunut ja viihteellistynyt. Digitalisaation myötä opettajan työhön liittyy uusia odotuksia ja vaatimuksia, samalla kun kasvatusta on saatettu talouden välineeksi. Käsitys opettajuudesta on hämärtynyt.