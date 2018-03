Päivän lehti 30.3.2018

Suomalaiset arvostavat tasa-arvoa, turvallisuutta ja luontoa – suurimpana uhkana nähdään eriarvoisuuden kasvu

Ei onni kärsi katseit’ ihmisten. Kell’ onni on, se käyköön korpehen ja eläköhön hiljaa, hiljaa vaan ja hiljaa iloitkohon onnestaan. Eino Leinon Laulu onnesta on vuodelta 1900. Sen tunnetuin osa on alkusäe: ”Kell’ onni on, se onnen kätkeköön.” Leino on mitä ilmeisimmin osunut johonkin olennaiseen.