Päivän lehti 30.3.2019

Kanttia kanssa!

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 175 vuotta Minna Canthin syntymästä. Kanttia kanssa! -näytelmä tutustuttaa lapset Minna Canthiin, suomalaiseen suurnaiseen ja hänen työhönsä. Vaikka esiintyjiä on vain yksi, on rooleja monta. Lapsilla on mahdollisuus osallistua esitykseen myös itse.