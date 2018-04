Päivän lehti 30.4.2018

Vesihälytin voi pelastaa asunnon tuholta

Opiskelijoita on sammunut suihkuun lattiakaivojen päälle. Seurauksena on ollut mittavia vesivahinkoja. Kylpyhuoneisiin on ehdotettu rakennettavaksi kaksi lat­tiakaivoa, mutta tätä pidetään kalliina ratkaisuna. Yksi keino vähentää vahinkoja on asentaa lattialle patterilla toimiva vesihälytin.