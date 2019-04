Päivän lehti 30.4.2019

Tulleihin puna-vihreät kaistat vapusta lähtien

Värinne on punainen tullissa, jos teillä on tullattavaa tavaraa palatessanne ulkomailta. Vihreä on niiden väri, joilla ei ole mitään tullattavaa. Vapusta lähtien ottaa Suomen tulli nämä värit käyttöön. Helsingissä joutuvat koetukselle ensin laivoilla tulevat.