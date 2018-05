Päivän lehti 30.5.2018

Erik Lindströmin apuraha basisti Juuso Rinnalle

Erik Lindströmin rahaston apurahan saa tänä vuonna basisti Juuso Rinta. Apurahan myönsi Musiikkiarkiston hallitus. Apuraha on suuruudeltaan 1 500 euroa ja se on tarkoitettu opintomatkaan New Yorkiin.