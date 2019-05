Päivän lehti 30.5.2019

Tapahtumia torstaina 30. ja perjantaina 31. toukokuuta

Torstaina 30.5.

Konsertit

Keikat

Klubit

Teatteri

Tanssi

Muut menot

Lapsille

Perjantaina 31.5.

Konsertit

Keikat

Klubit

Teatteri

Muut menot

Lapsille

Tunteiden illassa pianisti Iiro Rantala ja sarjakuvapiirtäjä Ville Ranta loihtivat tarinat ja tunteet musiikiksi ja piirroksiksi. Konsertti lähetetään suorana lähetyksenä Radio Suomeen ja kuvallisena Yle Areenaan. Yleisö voi osallistua konserttiin kertomalla tarinan puhelimitse soittamalla numeroon 0203-17600 tai paikan päällä. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A) klo 18. Vapaa pääsy.Konsertissa esiintyvät Marzi Nyman trio, Jukka Leppilampi, Maria Ylipää, Tove Wingren, ja Jukka Perko. Sovinnon kansanliike, Kirkko Helsingissä ja Helsingin diakonissalaitos järjestävät. Senaatintori (Aleksanterinkatu 20) klo 15. Vapaa pääsy.Nordic Dance – tanssia ilman kynnystä. Opetellaan ja tanssitaan pohjoismaiseen traditioon pohjautuvia tansseja elävän musiikin säestyksellä. Ohjaajina Nordic Dance Helsinki Team. klo 17-19 Loppuillan pihatanssit - sottiisia, jenkkaa, valssia, masurkkaa, polkkaa, polskaa, tangoa ym. Musiikista vastaavat paikalliset kansanmusiikin kuuluisuudet: Vantaan kansanpeli­mannit ja Sibbo Spelmanslag! Ohjelmaa myös lapsille! Paikan päällä puffetti. Kotiseututalo Påkas (Vanha Kuninkaalantie 2, Vantaa) klo 16–17. Vapaa pääsy.Radio Helsingin kesälive. Dj Kristiina Männikkö. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A) klo 17. Vapaa pääsy.Levynjukkarikeikat. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 20. Liput 18 e.Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 6 e.Levynjulkkarikeikka. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 21. Vapaa pääsy.On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 6 e.Helatorstai-klubi. Henry's Pub (Simonkatu 3) klo 21. Vapaa pääsy.Arto Ikävalko, piano, Joonas Tuuri, basso, ja Ville Luukkonen, rummut Manala (Dagmarinkatu 2) klo 17. Vapaa pääsy.Dj:t Mikke, The Flamer ja John Curtain On the Rocks, Streetbar (Mikonkatu 15) klo 23–4.Uuden kaupungin teatteri, Kaisaniemen puisto klo 15 ja 19. Vapaa pääsy.Hotelli Helka (Pohjoinen Rautatiekatu 23) klo 17 ja 20. Liput 38,50 e.Teemana Jukebox. Kulttuuritalo (Sturenkatu 4) klo 18. Liput 10 ja 15 e.Klo 15.30 Kultalampi (USA 1981). O: Mark Rydell. S. Klo 17.30 Cold War (Puola/Ranska/Britannia 2018). O: Pawel Pawlikowski. K12. Klo 19.30 Ensimmäinen Machete-taistelu (Kuuba 1969). O: Manuel Octavio Gómez. K7. Tekstitys englanniksi. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.Helsingin VPK järjestää paraatin 155-juhlavuotensa kunniaksi ja siihen osallistuu noin 120 marssijaa ja 15 ajoneuvoa. Paraati­joukot lähtevät marssimaan torilta kello 11.45 ja paraati kulkee reittiä Bulevardi – Eteläesplanadi – Pohjoisesplanadi – Lönnrotinkatu – Abrahaminkatu ja päättyy Hietalahden torille kello 12.45. Marssia tahdittaa Porin VPK:n soittokunta. Hietalahden tori (Abrahaminkatu 3) klo 11.30. Vapaa pääsy.Valtiotieteen maisteri Mari Anthonin johdolla tutustutaan Eiran huvilakaupunkiin. Lähtö Mikael Agricolan kirkon edestä. Mikael Agricolan kirkko (Tehtaankatu 23) klo 17. Liput 10 e. Käteismaksu.Tapahtumassa tavattavissa tubettaja Pinkku Pinsku. Linnanmäki, estradi (Tivolikuja 1) klo 14–15. Vapaa pääsy.Kiertoajelu ydinkeskustan ulkopuolella esittelee nykyaikaista arkkitehtuuria sekä suomalaista muotoilua. Pysähdys Iittala & Arabia Muotoilukeskuksessa. Kierrokselle lähdetään Esplanadi­puistosta (Fabianinkatu) päivittäin klo 13.30. Opastus 10 kielellä. Strömma Finland järjestää. Liput 16 ja 32 e. Vapaa pääsy alle 5-vuotiaille.Panorama Sightseeing Audio Tour -kierros lähtee Esplanadipuistosta (Fabianinkatu) päivittäin klo 11. Opastus 10 kielellä. Strömma Finland järjestää. Liput 16 ja 32 e. Vapaa pääsy alle 5-vuotiaille.HIT Helsinki, Tervasaaren ulkoilmateatteri (Tervasaarenkannas) klo 18. Liput 14 e.Claude Debussyn meditatiivisen oopperan johtaa Esa-Pekka Salonen. Esityskieli ranska, tekstitys suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–109 e.Helsingin Kamariorkesteri johtajanaan James Kahane. Sebastian Silén, viulu. Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3) klo 19. Liput 10, 15 ja 20 e.Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3) klo 15. Vapaa pääsy.Olli Heikkonen, runot, Timo Rasio, sävellykset ja kitara sekä Janne Halmkrona, syntetisaattori. Laterna Magica, kellarigalleria (Rauhankatu 7) klo 19. Liput 5 e.Musiikkitalo, päälämpiö (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.Lea Tuuri, viulu. Musiikkitalo, Camerata (Mannerheimintie 13 A) klo 19. Liput 17,50 e.Bistro K (Hämeentie 68) klo 20. Vapaa pääsy.Sokos Hotel Tapiola Garden (Tapionaukio 3, Espoo) klo 19. Liput 13 e.Elmun baari (Telakkakatu 8) klo 20. Liput 12 e.Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 14 e.Evakkomies-klubi. Suvilahden kulttuurikeskus, Tiivistämö (Kaasutehtaankatu 1) klo 21. Liput 10 e.Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 20. Liput 30 e.Lassi Kouvo, piano, Shane MacKenzie, kontrabasso, ja Heikki Sandrén, rummut. Papa Albert (Albertinkatu 30) klo 20. Vapaa pääsy.Storyville (Museokatu 8) klo 22. Liput 11 e.On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 12 e.Suvilahti TBA (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 8, Kojehuone) klo 19. Liput 12 e.Semifinal (Urho Kekkosen katu 6, sisäpiha) klo 20. Liput 10 e.Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 20. Liput 25 e.Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 22. Liput 10 e.Ääniwalli (Pälkäneentie 13) klo 23–5. Liput 14 e.Hoodwatch-dj:t. Bites Burgers Kamppi, Backyard (Lapinlahdenkatu 3) klo 21–4. Vapaa pääsy.Hotelli Helka (Pohjoinen Rautatiekatu 23) klo 14. Liput 38,50 e.Apollo Live Club (Mannerheimintie 16) klo 20. Liput 24, 32 ja 34 e.Helsingin yliopistomuseo (Fabianinkatu 33, 3.krs.) klo 16. Liput 6 e.Q-teatteri (Tunturikatu 16) klo 19. Liput 18 ja 25 e.Klo 17 Raiskattu? (Ranska 1967). O: André Cayatte. K16. Klo 19 Che! (USA 1969). O: Richard Fleischer. K16. Klo 21.30 Tex Avery 3: Poliittista ja epäkorrektia (USA 1939–1953). O: Tex Avery. Ei tekstitystä. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.Tiedostavan ja monimuotoisen seksuaalisuuden festivaalilla mm. elokuvia ja työpajoja. Yli 18-vuotiaille. Suvilahden kulttuurikeskus (Kaasutehtaankatu 1) klo 17–22. Festivaalipassit 130–190 e.Vartioparaatikulkue lähtee klo 12.30 Senaatintorilta, marssii Kauppatorin kautta päävartioon ja takaisin Esplanadia pitkin Kasarmitorille. Espan lavalla viihteellinen konsertti klo 14. Senaatintori (Aleksanterinkatu 20) klo 12.30. Vapaa pääsy.Auringon laskiessa yölaulajat aloittavat konserttinsa lämpimässä yössä. Helsingin kaupunkiympäristön järjestämälle retkelle lähdetän Gardenian pihasta. Gardenia (Koetilantie 1) klo 22. Vapaa pääsy.Tapahtumassa tavattavissa tubettaja Miklu. Linnanmäki, estradi (Tivolikuja 1) klo 14–15. Vapaa pääsy.Ohjelmassa Pellepändin esitys, onnenpyörä, vilttikirppis, glittertatuointeja ja kahvila. MLL Pihlajamäen paikallisyhdistys järjestää. Leikkipuisto Maasälpä (Maasälväntie 3) klo 10–13.hs.fi/menokone menovinkkejä verkossa