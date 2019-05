Päivän lehti 30.5.2019

Luonnontieteiden osaajista on pulaa

Vientiteollisuudessa

työskentelevät pääsevät osaksi ratkaisuja, joita tehdään kestävän huomisen eteen. Kemianteollisuus ja metsäteollisuus työllistävät Suomessa yhteensä 76 000 ihmistä ja tarvitsevat osaajia, joilla on mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointiin globaalisti ja Suomessa.Aloilla on nyt haasteita rekrytoinneissa. Tähän vaikuttaa paitsi puutteellinen tieto vientialoista myös luonnontieteiden asema koulutuksessa. Esimerkiksi kemian ja muiden luonnontieteiden opetusta ei painoteta riittävästi.Kemianteollisuus ry ja Metsäteollisuus ry ovat kartoittaneet toimialojensa osaamistarpeita. Tuloksissa nousi esille huolia, jotka on havaittu myös Metsä Groupissa ja Nesteellä. Metsä­teollisuudessa rekrytointihaasteita työntekijäpuolella on sähkö- ja automaatioteollisuudessa sekä puualan ammattilaisten osalta. Toimihenkilöpuolella tarvetta on etenkin kone- ja sähkötekniikan sekä puunjalostustekniikan insinööreille. Kemianteollisuudessa yritykset olivat huolissaan vastavalmistuneiden matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tasosta.Yhtenä ratkaisuna yritykset pitävät panostusta luma-osaamiseen peruskoulusta lähtien, esimerkiksi opettajankoulutuksen painotusten kautta.Kiinnostus matematiikkaan pitää saada nousuun ja lyhyt matematiikka soveltavammaksi. Lisäksi tyttöjä tulee kannustaa matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian pariin, jotta myös he hakeutuisivat teollisuuden aloille. Matematiikasta ­pitäisi myös tehdä ylioppilas­kirjoituksissa pakollinen kirjoitettava aine.Osaamisen tason lasku ja sen kiihtyvä vauhti huolestuttavat suomalaisia vientiteollisuuden yrityksiä. Talkoisiin tarvitaan nyt sekä yritykset, oppilaitokset että päättäjät. Kiristyvässä kilpailutilanteessa Suomella ei ole varaa menettää osaamisen kärkisijoja.