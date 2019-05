Päivän lehti 30.5.2019

Yksin asuvat muistisairaat ovat eriarvoisessa asemassa

Yksinäisyys

tappaa, sanotaan. Yksin eläminen ja muistisairaudet yleistyvät koko ajan. Haluankin nostaa esille huolen yksin asuvien muistisairaiden ihmisten asemasta. Edustamani yhdistys saa nimittäin jopa yhteydenottoja, joissa kysytään, saisiko meiltä omaishoitajan.Omaisten vastuu asioiden hoitamisessa ja asioiden koordinoimisessa on kasvanut, toteaa Päivi Ahosola vuonna 2018 julkaistussa väitöskirjassaan ”Vanhushoivapolitiikan uusfamilismi – omaisettomat hoivan tarvitsijat institutionaalisen hallinnan kohteena”.On likimain oletusarvo, että kaikilla on joku läheinen, joka ottaa vastuun ja huolehtii ­asioista siinä vaiheessa, kun sairastunut itse ei enää siihen ­pysty. Näin asian laita ei kuitenkaan ole, ja tulevaisuudessa ­tilanne huononee.Vailla omaisia olevilta muistisairailta puuttuu epävirallisen, läheisten tarjoaman hoivan lisäksi ­virallisen avun varmistava taho. Pirstaloituneessa palvelujärjestelmässä toimiminen on erityisen vaikeaa, kun kogni­tiossa ­tapahtuneet muutokset haastavat toimintakykyä.Yhteiskunnan eri toiminnot digitalisoituvat ja siirtyvät vääjäämättä verkkoon. Tämä kehitys aiheuttaa myös omanlaisensa haasteen yksin asuville muistisairaille, jotka tarvitsevat apua esimerkiksi pankki-, vakuutus- ja veroasioiden hoidossa. Yksittäistä naapuria, ystävää tai työkaveria ei voi velvoittaa ottamaan vastuuta näistä asioista.Yksin asuvat muistisairaat ovat eriarvoisessa asemassa muihin sairaus­ryhmiin verrattuna. Toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen on tärkeää, mutta samaan aikaan esimerkiksi kuljetustukien myöntäminen vaihtelee. Turvalliseksi koettu elämä edellyttää muistisairauden eri vaiheissa laadukkaita palveluita, jotka aidosti tukevat osallisuutta ja toimijuutta.Ihmisarvoinen, kokemusrikas elämä ei saa näkyä pelkästään tavoitteissa ja puheissa, vaan sen täytyy näkyä arjessa ja ­teoissa. Kuka kuulee yksin asuvan muistisairaan huolen?