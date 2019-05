Päivän lehti 30.5.2019

Suomalaiset eivät kehtaa töötätä

”Täällä ei yleensä ilmaista tunteita kovin näkyvästi.”

Tämä juttu on osa Miksi-juttusarjaa, jossa asiantuntija vastaa lyhyesti yhteen omaa alaansa koskevaan kysymykseen.”Tööttäily ei ole milloinkaan kuulunut suomalaiseen liikennekulttuuriin. Osittain se varmasti johtuu suomalaisten pidättyväisyydestä.Täällä ei yleensä ilmaista tunteita kovin näkyvästi. Esimerkiksi Välimeren seudulla tilanne on päinvastainen: Siellä tööttiä käytetään enemmän kuin Suomessa, ja myös muilla elämän osa-alueilla ihmiset kommunikoivat vilkkaammin.Suomessa tööttäilyä on rajoitettu myös laissa. Liikennelain 34. pykälässä sanotaan muun muassa, että äänimerkin saa antaa vaaran välttämiseksi, mutta se ei saa kestää pidempään kuin on tarpeen. Ohittaessa äänimerkkiä saa käyttää vain taajaman ulkopuolella valoisaan aikaan.on vaikea kuvitella tilannetta, jossa kuljettajalla olisi aikaa töötätä, mutta ei kuitenkaan mahdollisuutta muilla keinoilla välttää vaaraa. Sellainen tilanne on hyvin harvinainen.Äänimerkkiä käytetään lähinnä harmistuksen ilmaisemiseen. Se ei kuitenkaan ole kovin järkevää, sillä toisessa autossa voi olla äkäinen ihminen, jonka ärsyttämisestä seuraa vain lisää ongelmia. On hyvä, että suomalaiset käyttävät äänimerkkiä niin varovaisesti. Siksi liikenteen melukin on meillä vähäisempää kuin monissa muissa maissa.”