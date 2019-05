Päivän lehti 30.5.2019

Suomen kannattaisi valita nainen EU-komissaariksi

pohtii, kenet pitäisi valita Suomesta EU-komissioon.”Suomessa käytäntönä on ollut, että komissaariehdokkaan valitsee eduskunnan suurin puolue. – – Hyviä ja päteviä tarjokkaita demareilla on ainakin kaksi, europarlamentissa paikkansa uusinut Miapetra Kumpula-Natri ja kansanedustaja Jutta Urpilainen – Sdp:n entinen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri.””Valtapeli eri klikkeihin jakautuneissa demareissa on kovaa, ja käytännössä Antti Rinteen voi olla vaikea ohittaa Eero Heinäluomaa. Etenkin kun tämä on suoraan julistanut haluavansa komissaariksi samalla, kun naiset ovat olleet hiljaa seurakunnassa.””Miehinen komissaarikatras alkaa oikeasti olla Suomelle mainehaitta. Ennen vuotta 2004 EU:hun liittyneistä maista vain Suomella ja Portugalilla kaikki komissaarit ovat olleet miehiä.””Suomi brändää itsensä mielellään tasa-arvon mallimaaksi ja Rinnekin on ollut profiloimassa demareita vähintäänkin ’äijäfeministiseksi’ puolueeksi.””Suomelle naisen valitsemisesta voi olla myös suoraa hyötyä. Koska EU:kin kaipaa kipeästi naisia eturiviin, suomalainen naiskomissaari voi saada myös miestä painavamman tehtävän komissiossa.””Surullisin tilanne on, jos naisen nousu komissaariksi kaatuu demareiden sisäisen valtapelin vuoksi.”muistuttaa Antti Rinteen lausuneen, että Suomen komissaari­ehdokkaan pitää olla nainen.”Rinne on tosin loiventanut kantaansa toteamalla, että vaihtoehtoina voivat olla sekä mies-, että naisehdokas.””Eero Heinäluoma olisi äänimääränsä perusteella Suomen vahvin kandidaatti EU:n huippupaikoille. Vanhat merkit viittaavat kuitenkin siihen, ettei ääni­saalis ratkaise loppu­tulosta.””Yhtä perustellusti komissaarin salkkua voi sovitella yli 68 000 ääntä saaneelle Miapetra Kumpula-Natrille. Hänelläkin on äänimäärän ansiosta kansan mandaatti. Lisäksi vaasalaismeppi on ilmaissut kiinnostuksena komissaaritehtäviin selkeämmin kuin toinen varteenotettava pohjalaisehdokas, Jutta Urpilainen.””Suomen olisi korkea aika nostaa komissaariehdokkaaksi nainen. Ruotsissa ei muita kuin naiskomissaareja ole ollutkaan. Tanskassa heitä on ollut neljä.”ennakoi vaikeuksia EU-komission puheenjohtajan valinnassa.”Uusi Euroopan parlamentti on käytyjen EU-vaalien jälkeen entistä jakaantuneempi, kun ensimmäistä kertaa sen pää­puolueilla eli keskustaoikeiston EPP:llä ja sosiaalidemokraateilla ei ole yhdessä enemmistöä parlamenttipaikoista.””Vastustus EPP:n kärkiehdokasta ­Manfred Weberiä kohtaan on yltymässä, ja todennäköisempää on, että komission puheenjohtajaksi nousee joku toinen ehdokas, todennäköisimmin kylläkin EPP:stä.”