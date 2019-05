Päivän lehti 30.5.2019

Torstain tv-elokuvia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

★★★★(Ruotsi 1919) Kuohuva koski, pitelemätön halu ja Armas Järnefeltin musiikki luovat vaaran tuntua Johannes Linnankosken romaanin mykkäfilmatisointiin. Ohjaaja Mauritz Stillerin draamassa huikentelevainen talonpoika seuraa sydäntään sääntöjen sijaan. Teema klo 12.00★★(Suomi 1952) Jorma Nortimo ohjasi kolmannen Kuollut mies -jännärin, jossa toiminta on lähinnä ovien takana kuuntelua ja aseilla osoittelua. (K7) TV1 klo 13.30★★(Suomi 2017) Anna Dahlmanin esikoisenaan ohjaama lastenelokuva on toinen Heinähattu ja Vilttitossu -filmatisointi. Se on huvilafarssi, jossa aikuisten tohelointi jättää tyttökaksikon varjoonsa. Nelonen klo 18.10★★(USA 2000) Ylikiltin poliisin (Jim Carrey) persoonallisuus nyrjähtää ilkeän puolelle Farrellyn veljesten ohjaamassa komediassa. Ruumiineritteiden ja huonon maun takaa pilkottaa sovinnainen romantiikka. (K16) Sub klo 21.00★★★★(Kanada/Irlanti/USA 2015) Emma Donoghuen hittiromaaniin pohjaava indiedraama kuvaa Joyta (roolista Oscarin saanut Brie Larson), joka on elänyt kaappaajan vankina vuosia ja synnyttänyt vankeudessa lapsen. Elokuvan vaikuttavin osuus alkaa vasta vapauden koittaessa. (K16) TV5 klo 21.00★★★(USA/Ranska 1992) Seksuaalisesti reipasotteinen kirjailija (Sharon Stone) on poliisien silmissä syyllinen, teki tämä tutkinnassa olevan murhan tai ei. Paul Verhoevenin ohjaama kissa ja hiiri -leikki ei ole aukoton, mutta sen päähahmossa on vetovoimaa. (K16) Frii klo 21.00(USA/Belgia/Bulgaria 2013) Kahden miehen yhteenotossa olisi ainekset suoraviivaiseen väkivaltateokseen. Kokonaisuuden pilaavat kuitenkin teennäiset puheet ja John Travoltan serbiaksentti. (K16) Hero klo 21.00