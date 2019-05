Päivän lehti 30.5.2019

Perjantain tv-elokuvia

★★(Suomi 1961) Toivo Särkän komediassa konttoripäälliköstä (Helge Herala) juonitaan syntipukkia. TV1 klo 13.15★★★(Suomi 2018) Yh-äiti (Marjaana Kuusniemi-Korhonen) kärsii stressistä. Reetta Aallon lyhytdraamassa on elämän makua. (K7) Teema klo 15.43★★(USA 2015) Myyntitykit (mm. Vince Vaughn) matkustavat Saksaan. Ken Scottin komedia sisältää muutaman ilahduttavan räväkän kohtauksen. (K12) Ava klo 21.00★★★(Kanada 2013) Historian opettaja saa tietää, että hänellä on kaksoisolento. Denis Villeneuve filmatisoi portugalilaisen José Saramagon novellin. Lopputulos on surrealistinen psykologinen jännäri. Jake Gyllenhaal tekee varmaa työtä kaksoisroolissa. (K12) Teema klo 21.00★★★(USA 2005) Solttu (Jake Gyllenhaal) palvelee Persianlahden sodassa. Sam Mendesin sotaelokuvan kriittinen asenne vetoaa. (K16) Kutonen klo 21.00★★★(USA 2016) Aivokirurgi Stephen Strangesta (Benedict Cumberbatch) sukeutuu supersankari Tohtori Outo. Scott Derricksonin ohjaaman Marvel-sarjakuvafilmatisoinnin mielikuvitukselliset rinnakkaistodellisuudet ovat täynnä oivalluksia. Peiliulottuvuus on kuin M.C. Escherin suunnittelema. Stan Leen cameo kommentoi ironisesti elokuvan teemoja. (K12) Nelonen klo 22.00★★★★(USA 1982) Eletään vuotta 2019. Entinen blade runner eli replikanttien metsästäjä (Harrison Ford) rakastuu replikanttiin (Sean Young), joka luulee olevansa ihminen. Ridley Scott filmatisoi Philip K. Dickin vuoden 1968 scifiromaanin Palkkionmetsästäjä. Tuloksena on moderni klassikko, joka on paljosta velkaa saksalaiselle ekspressionismille ja film noir -genrelle. (K16) Sub klo 23.30★★★★(USA 2012) Naisagentti (Jessica Chastain) päihittää mieskollegansa jahdatessaan Osama bin Ladenia. Kathryn Bigelow’n toimintaelokuva välttää genrelle ominaisen yltiöpatrioottisuuden. (K16) TV5 klo 1.05