Päivän lehti 30.5.2019

Keskiviikon tulospörssissä muun muassa ampumaurheilua, jalkapalloa, tennistä ja keskeisimpiä rahapelejä

Ampumaurheilu

Beach volley

Frisbeegolf

Jalkapallo

Lentopallo

Miekkailu

Pesäpallo

Pyöräily

Raviurheilu

Tennis

Rahapelejä

Tv-urheilua

, Saksa: Kivääri- ja pistoolilajien maailmancup, 3. kilpailupäivän suomalaislajien tuloksia:Naisten 10 m ilmapistooli 60 ls + finaali: 1) Anna Korakaki Kreikka 241,4 (582), 2) Qian Wei Kiina 239,6 (580), 3) Minjung Kim Etelä-Korea 220,8 (578),... 54) Elina Silver Suomi 567,... 98) Ritva Karri 557.Naisten 50 m pienoiskivääri 3x40 ls + finaali: 1) Julia Zykova Venäjä 461,6 (1175), 2) Seonaid McIntosh Britannia 461,4 (1176), 3) Katrine Lund Norja 450,2 (1177),... 46) Emmi Hyrkäs Suomi 1164,... 66) Marianne Palo Suomi 1152., Tshekki: Maailmankiertueen neljän tähden turnaus:Naiset, karsintojen 1. kierrosta: Paula Soria/María Carro Espanja–Riikka Lehtonen/Niina Ahtiainen Suomi 2–0 (21–10, 21–17).Suomalaisista 32 joukkueen pääsarjan aloittavat torstaina Taru Lahti-Liukkonen ja Anniina Parkkinen.joukkue joukkuefrisbeegolfin MM-kilpailuihin Viron Alutaguseen 21.–24. elokuuta:Avoin luokka: Teemu Nissinen Nummelan frisbeeseura, Jesse Nieminen Vuorelan Veikot, Siilinjärvi, Niklas Anttila Vuorelan Veikot.Naisten avoin luokka: Hannele Määttä Tomoottajat Disc Golf, Kankaanpää, Anna-Sofia Haipus Ähtärin Urheilijat.Juniorit: Mikael Räsänen Deep in the Forest, Kuopio, Oskari Vikström Jyväskylän Liitokiekkoilijat,Masteriluokat: Janne Hirsimäki Nummelan frisbeeseura, Mikael Hyväri BSC Disc Golf Team, Oulu.Edellisissä MM-joukkuekisoissa Britanniassa 2017 Suomi oli hopealla.liiga tiistaina: Karsinta pääsystä Eurooppa-liigan karsintoihin:Vitesse–Utrecht 0–2 (0–1). Utrecht Eurooppa-liigan karsintoihin yhteismaalein 3–1.Nousukarsinta: Graafschap–Sparta Rotterdam 0–2 (SR: Janne Saksela vaihdossa). Sparta pääsarjaan yhteismaalein 3–2.Go Ahead Eagles–Waalwijk 4–5. Waalwijk pääsarjaan yhteismaalein 5–4.Allsvenskan tiistaina: Malmö–Sundsvall 2–1.Ykkönen: MuSa–AC Oulu 1–0 (1–0), TPS–Haka 0–1 (0–0), MyPa–KTP 1–1 (0–0).Kakkonen:Lohko A: Reipas–FC Kiffen 1–1 (0–0), PEPO–MiPK 1–0 (0–0).Lohko B: FC Honka Akatemia–SalPa 1–2 (0–1).Miesten Kultainen liiga, alkulohko C: Valko-Venäjä–Suomi 3–0 (25–23, 25–23, 25–20).Suomen pisteet: Samuli Kaislasalo 22/+13, Antti Ronkainen 15/+9, Henrik Porkka 4/+2, Niko Suihkonen 4/-3, Sauli Sinkkonen 4/0, Niko Haapakoski 1/+1, Tommi Siirilä 1/0.Tshekki–Ukraina 3–2 (17–25, 20–25, 25–18, 25–18, 15–13)Naisten Kultainen liiga, alkulohko C: Valko-Venäjä–Suomi 3–0 (25–22, 25–20, 25–17).Suomen pisteet: Piia Korhonen 16/+10, Kaisa Alanko 5/+5, Anna Czakan 5/+4, Suvi Kokkonen 4/+2, Emmi Riikilä 4/+1, Laura Pihlajamäki 4/+1, Salla Karhu 4/-4, Michaela Madsen 1/+1, Saara Esko 1/-1.:Azerbaidzhan–Espanja 0–3 (21–25, 24–26, 14–25)., Bulgaria:Alle 23-vuotiaiden EM-kilpailut, kalpa:Naiset, suomalaisten sijoitukset: 16) Ilona Syvälä, 53) Sofia Tauriainen, 62) Sara Salminen, 70) Anna Vuorinen.Superpesis: Kitee–Sotkamo 0–2 (2–9, 3–8), Vimpeli–Imatra 2–0 (14–5, 11–0).Seuraavat ottelut: 30.5. Joensuu–Kouvola, Kankaanpää–Hyvinkää, Koskenkorva–Alajärvi.Superpesis: Jyväskylä–Kempele 1–0 (3–3, 7–0), PesäYsit–Tampere 0–2 (0–3, 0–2).: Maantiepyöräilyn Italian ympäriajo:17. etappi, Commezzadura–Anterselva, 181 km: 1) Nans Peters Ranska 4.41.34, 2) Esteban Chaves Kolumbia jäljessä 1.34, 3) Davide Formolo Italia –1.51, 4) Fausto Masnada Italia –1.51, 5) Krits Neilands Latvia –1.51, 6) Tanel Kangert Viro –2.02,... 19) Mikel Landa Espanja –4.27, 20) Richard Carapaz Ecuador –4.39, 21) Miguel Angel Lopez Kolumbia –4.39,... 23) Bauke Mollema Hollanti –4.46,... 25) Primoz Roglic Slovenia –4.46, 26) Vincenzo Nibali Italia –4.46.Torstaina ajetaan 222 kilometrin etappi Valdaorasta Santa Maria di Salaan. Ympäriajo päättyy sunnuntaina Veronaan.: Toto 64:1. lähtö, lv 2100 m Amatööriohjastajien SM-liiga: 1) Magic From Heaven/Kim Åkerlund 15,6a (8,0), 2) Athletic Boss 16,0a (29,54).3) Nazareth 16,1a (16,32).4) Intrepid 16,2a (23,86).poissa: 8. Toto (7-9-3): 8,00 3,42-4,32-3,36 54,61.2. lähtö, lv 2100 m: 1) Desire Deserie/Jarmo Saarela 18,5 (14,35), 2) Wiipuri 18,6 (7,92).3) Exceptional 18,6 (1,86).4) Melinda Ses 18,9 x (5,1).poissa: 2. Toto (6-4-5): 14,35 1,85-1,77-1,22 14,52.3. lähtö, lv 2100 m Derbyn Tammasuosikki, 4-v. Suom. syntyneet tammat: 1) Bosses Lady/Tapio Perttunen 14,3a (1,27), 2) Arctic Elsa 14,8a (13,15).3) Pearl On Stage 14,8a (14,98).4) Leemark's Giselle 14,9a (33,02). Toto (2-7-6): 1,27 1,07-1,48-1,33 5,55.4. lähtö, Toto 64-1, sh 2600 m: 1) Eeti/Jouni Törmänen 25,1a (1,68), 2) Tuviker 25,7a (27,72).3) Uljas Suomalainen 25,7a (60,72).4) Sokru 25,8a (4,85). Toto (8-6-7): 1,68 1,43-3,78-5,85 15,15.5. lähtö, Toto 64-2, lv 2100 m: 1) Wingman/Olli Koivunen 13,8a (2,52), 2) Casimir Tof 13,8a (10,16).3) Cavalier 14,0a (14,08).4) Baby Beyonce 14,0a (6,84).poissa: 1. Toto (3-2-9): 2,52 1,56-2,11-2,23 9,18.6. lähtö, Toto 64-3 Toto4-1, sh 2100 m: 1) Maisteri Jutila/Kimmo Kalliola 27,5 (16,23), 2) Alvaron 27,7 (27,94).3) Piispalan Heko 27,6 (50,13).4) Varoitus 27,7 (8,52). Toto (1-2-12): 16,23 4,13-5,58-9,02 119,23. Toto4 voitto-osuus: 17,33.7. lähtö, Toto 64-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) Redemption/Iikka Nurmonen 15,6 (4,17), 2) Queen Of Pirates 16,0 (31,5).3) Bee Snipes 16,1 (43,53).4) MAS Chili 16,2 (5,22).poissa: 5. Toto (1-8-11): 4,17 1,98-4,32-9,10 32,03. Toto4 voitto-osuus: 47,46. Troikka: 1659,73.8. lähtö, Toto 64-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) Uccio/Arna Ruohomäki 12,8a (14,39), 2) Wang Dang Doodle 13,0a (4,45).3) Wall Street Comery 13,4a (34,54).4) Magnifico S 13,5a (12,88).poissa: 1, 11. Toto (8-4-12): 14,39 5,05-2,61-4,85 38,22. Toto4 voitto-osuus: 236,60.9. lähtö, Toto 64-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Le Gros Bill/Antti Teivainen 13,2a (1,33), 2) Juiceman 13,4a (39,64).3) Grainfield Ace 13,6a (53,46).4) The Dude 13,7a (15,01). Toto (2-11-6): 1,33 1,28-4,80-4,94 16,61. Toto4 voitto-osuus: 255,33. Troikka: 410,09. Päivän Duo: 8-2, kerroin: 21,67.10. lähtö, lv 2100 m Monten SM-karsinta: 1) Flynn Boko/Nelly-Janiika Korpikoski m1,14,7a (2,0), 2) Klena Vito m1,14,7a (5,38).3) Wannacmyguns m1,15,4a (14,62).4) Fakir Victory m1,15,7a (28,3).poissa: 11. Toto (12-3-8): 2,00 1,41-1,82-3,71 5,29.Toto 4 pelivaihto 29775,80 e, voitto-osuus 255,33 e.Pelivaihto 404707,30 e, yleisöä 937: Ranskan avoin mestaruusturnaus, palkintoarvo 20,06 miljoonaa euroa:Kaksinpelin 2. kierrosta, sijoitettujen ja pohjoismaalaisten pelaajien ottelut:Miehet: Stefanos Tsitsipas Kreikka (6)–Hugo Dellien Bolivia 4–6, 6–0, 6–3, 7–5, Corentin Moutet Ranska–Guido Pella Argentiina (19) 6–3, 6–1, 2–6, 7–5, David Goffin Belgia (27)–Miomir Kecmanovic Serbia 6–2, 6–4, 6–3, Rafael Nadal Espanja (2)–Yannick Maden Saksa 6–1, 6–2, 6–4, Laslo Djere Serbia (31)–Alexei Popyrin Australia 6–4, 7–6 (7–4), 6–4, Stan Wawrinka Sveitsi (24)–Christian Garin Chile 6–1, 6–4, 6–0, Casper Ruud Norja–Matteo Berrettini Italia (29) 6–4, 7–5, 6–3, Roger Federer Sveitsi (3)–Oscar Otte Saksa 6–4, 6–3, 6–4, Kei Nishikori Japani (7)–Jo-Wilfried Tsonga Ranska 4–6, 6–4, 6–4, 6–4.Naiset: Sloane Stephens USA (7)–Sara Sorribes Tormo Espanja 6–1, 7–6 (7–3), Garbine Muguruza Espanja (19)–Johanna Larsson Ruotsi 6–4, 6–1, Elina Svitolina Ukraina (9)–Kateryna Kozlova Ukraina luovutus, Elise Mertens Belgia (20)–Diane Parry Ranska 6–1, 6–3, Carla Suarez Navarro Espanja (28)–Shelby Rogers USA 6–1, 6–7 (4–7), 6–3, Anastasija Sevastova Latvia (12)–Mandy Minella Luxemburg 6–2, 6–4, Karolina Pliskova Tshekki (2)–Kristina Kucova Slovakia 6–2, 6–2, Petra Martic Kroatia (31)–Kristina Mladenovic Ranska 6–2, 6–1.Myöhäisarvonta (28.5.): 3, 4, 8, 9, 17, 19, 20, 29, 32, 40, 45, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 61, 66, 67. Kunkkunumero: 4.Päiväarvonta (29.5.): 1, 8, 10, 12, 23, 26, 34, 36, 40, 42, 43, 46, 47, 52, 53, 55, 58, 60, 61, 66. Kunkkunumero: 46.Ilta-arvonta (29.5.): 1, 3, 5, 6, 9, 13, 16, 24, 25, 27, 30, 31, 44, 46, 54, 57, 58, 64, 67, 69. Kunkkunumero: 69.(29. 5.): 4 2 6 2 7 8 3.Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.Päänumerot (29.5.): 2, 8, 26, 28, 34, 42. Vikingnumero: 7. Plusnumero (viisinkertaistaa voiton): 22.Voitonjako: 6+1 oikein 1 kpl voitto-osuus 10 579 289,50 e, 6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 16 238,20 e, 5 oikein 1 063,15 e, 4+1 oikein 48,54 e, 4 oikein 24,60 e, 3+1 oikein 7,86 e, 3 oikein 4,13 e.18.00 Jalkapallon naisten liiga: HJK-ONS21.30 Tennis: Ranskan avoimet16.00 Ravit: Toto 421.00 Yleisurheilun Timanttiliiga: Tukholma21.30 PGA Tour: The Memorial Tournament11.55-14.00 ja 18.15-22.15 Tennis: Ranskan avoimet14.00 Pyöräily: Giro d’Italia11.55-22.00 Tennis: Ranskan avoimet18.45 Jalkapallo N: Saksa-Chile21.00 Jalkapallo M: Turkki-Kreikka13.00 ja 17.00 European Tour: Belgian Knockout21.30 US Women’s Open17.00 Superpesis: Joensuu-Kouvola18.30 Vaahteraliiga: Butchers-Steelers04.00 NBA: Toronto-Golden State, 1. finaali