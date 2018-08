Päivän lehti 30.8.2018

Bingopelin voittokulku jatkuu myös Helsingissä

Maailman suosituin seurapeli bingo on ehtinyt Suomeen asti. Peli, jota suuressa maailmassa pelaavat etupäässä naiset, on Helsingissä saanut päivä päivältä yhä suuremman suosion kaikenikäisten keskuudessa. Bingo on helsinkiläisessä kahvilaympäristössä ehtinyt vanheta vasta viikon.